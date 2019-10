Bisingen Sanierung der Burg Hohenzollern gestartet

Das Besondere: Das Gerüst wird in den kommenden fünf Jahren der Mauer entlang verschoben. Saniert wird jeweils eine Fläche von etwa 250 Quadratmetern. Das heißt: Die Bastionsmauer der Burg wird zu keinem Zeitpunkt komplett eingerüstet sein. Die Baustelle ›wandert‹ sozusagen um die Burg herum. Gebaut wird neben dem Adlertor auch ein Aufzug, mit dem Baumaterial und später auch Personen transportiert werden können.

Die für Burgbesucher offensichtlichste Veränderung entsteht direkt vor dem Adlertor: Dort wird die Fläche in Richtung Hang auf rund 50 Quadratmeter vergrößert, sodass für die Anlieferung des Baumaterials mehr Platz ist. Dies sind in der Hauptsache behauene Blöcke aus gelbem Angulatensandstein vom Steinbruch in Grosselfingen. Dort wird das Material bearbeitet und die Bauarbeiter setzen es wie in einem Puzzleteil in die Lücken ein. "Wir rechnen pro Quadratmeter mit zwei Tonnen Steinen", erklärt Lars Zedler von der ausführenden Baufirma.