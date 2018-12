Einen Tag vor dem ersten Advent haben engagierte Zimmerner ihren mehr als sieben Meter großen Adventskranz auf ihrem Dorfplatz zusammengesteckt. Mit den übergroßen Kerzen am Stahlgerüst aufgehängt, schwebt dieser rund einen Meter über dem Boden und zaubert eine vorweihnachtliche Atmosphäre in die Ortsmitte; der Kranz kann von vorbeigehenden Spaziergängern bewundert werden. Im Vorfeld war das massive Metallgestell aufgebaut worden, fleißige Hände halfen mit, den übergroßen Kranz anzufertigen und zu schmücken. Der überdimensionale Adventskranz soll ein Hinweis sein für die am Dienstag, 22. Dezember, stattfindende Dorfweihnacht. Diese steht unter der Schirmherrschaft von Ortsvorsteher Karl-Heinz Bogenschütz. Die Besucher werden ab 18 Uhr bewirtet. Die "Hechsinger" geben ihr Debüt ab 18.30 Uhr auf dem geschmückten Dorfplatz. Gegen 19 Uhr hat zusammen mit dem Kindergarten Wessingen auch der Nikolaus sein Kommen angesagt. Außerdem musiziert ab 20 Uhr die Jugendmusik Zimmern und spielt Weihnachtslieder. Für das leibliche Wohl und Unterhaltung sorgen die Mitglieder vom Schützenverein, Musikverein und Feuerwehr mitsamt dem Ortschaftsrat. Foto: Wahl