Bisingen Richtfest im Wohnpark Bahnhofstraße

"Dieser Tag könnte nicht schöner sein", so begrüßte am Freitagnachmittag eine mit der Sonne um die Wette strahlende Bauherrin Daniela Löffler ihre zahlreichen Gäste beim Richtfest des Wohnparks Bahnhofstraße. Gekommen waren Baupartner, Bänker, Freunde und Bekannte und natürlich die neuen Wohnungseigentümer mit ihren Familien, die teilweise von weit her angereist waren.

Daniela Löffler dankte der Gemeindeverwaltung – Bürgermeister Roman Waizenegger war beim Richtfest dabei – ganz besonders für die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit, und bestärkte dies mit den Worten: "Ich fühle mich im Bau-Bisingen richtig wohl!" Sie könne auch den Architekten und alle am Bau Tätigen nur gebührend loben, Hand in Hand hätten sie ihr Bestes gegeben. Man sei absolut im Zeitplan, sodass die neuen Eigentümer zuverlässig im Herbst einziehen könnten.

Bürgermeister Roman Waizenegger freute sich über das gelungene Projekt, bedankte sich besonders für das gute Miteinander und lobte das beidseitige Entgegenkommen. Er freue sich heute schon, neue, zeitnahe Planungen mit verwirklichen zu dürfen. Die Wohnungseigentümer hieß er vorab schon als "Neu-Bisinger" willkommen.