Bisingen Regeln: Diskussionen um neuen Jugendraum

Öffnungszeiten sind der einzige Punkt, den Besucher der Sitzung am ersten Konzept monieren

Wer Bier will, muss es selbst mitbringen. Wer zu viel Alkohol trinkt und daher auffällt, soll Hausverbot erhalten.

Einigkeit herrschte im Gremium, dass innerhalb des Jugendraums Rauchverbot herrsche. Das Rauchen sei nur außerhalb des Gebäudes an markierten Flächen erlaubt. Dieser soll, so die Planung, direkt vor dem Jugendraum liegen. Dort könnten auch Aschenbecher aufgestellt werden.

Auch die Öffnungszeiten könnten nach dem Willen des Ortschaftsrates angepasst werden. In der zweiten Version der Hausordnung soll der Jugendraum an Freitagen nicht bis 22 Uhr, sondern bis 24 Uhr geöffnet sein. Die Öffnungszeiten waren das, was auch Jugendliche und zwei Elternteile bei der Ortschaftsratssitzung am Montagabend als einzigen kritikwürdigen Punkt an diesem ersten Entwurf bemängelt haben.

Nach der Diskussion am Montagabend soll der überarbeitete Entwurf mit dem Kinder- und Jugendbüro Bisingen abgestimmt und während der nächsten Sitzung des Ortschaftsrats erneut zur Diskussion gestellt werden. Roland Sesulka vom Bisinger Jugendtreff steht dem Zimmerner Vorhaben beratend zur Seite.