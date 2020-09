Bisingen Profi-Wrestlerin Jazzy Gabert gründet Firma

Vetrag mit WWE nicht verlängert

Eigentlich war sie bisher als erste Frau Deutschlands bei der "World Wide Wrestling Federation" (WWE) beschäftigt. Dazu Gabert: "Im November hatte ich Vertragsverhandlungen mit der WWE und da beschloss ich, meinen Vertrag nicht verlängern zu lassen." Und den Plan für die Zukunft? Hatte sie zu diesem Zeitpunkt nicht in der Tasche. Sie berichtet unbeschwert: "Im Dezember saß ich in Berlin mit meinen Freunden beim Essen und wir haben überlegt, was als nächstes für Jazzy Gabert anstehen könnte." Gabert weiter: "Dann haben wir von einer eigenen Show geträumt, jetzt wo ich ja wieder frei war, konnte ich machen, was ich will und als ich zurück in Bisingen war, habe ich meine Möglichkeiten geprüft und das Projekt in Angriff genommen."

Auf Nachfrage spricht sie von einem "einzigartigen Show-Konzept", das sie aus ihren Träumen hinein in die Wirklichkeit heben wolle. Das Besondere: "Es wird nicht nur Wrestling sein, es wird ein Mix aus Action, Musik, Tanz und viel Glitzer. Eine Unterhaltungsshow mit starken Männern, sexy Frauen und talentierten Athleten." Ihr Personal rekrutiert sie über persönliche Bekanntschaften: "Viele der Kämpfer kenne ich aus meiner aktiven Zeit als Wrestlerin." Die Tänzerinnen treten sonst im Event-Restaurant des Sternekochs Harald Wohlfahrt, im bekannten Mannheimer Palazzo, auf.

Gründung während Corona

Die Gründung ihres Geschäfts ist jedoch ausgerechnet in die Zeit strenger Corona-Restriktionen gefallen. Die erste große Show mit dem Titel "Urknall" in der Balinger Stadthalle hat sie schweren Herzens absagen müssen. Gabert spricht in diesem Zusammenhang von einer "sehr großen Enttäuschung" und von einem "finanziellen Verlust". "Es ist auch sehr frustrierend, nicht zu wissen, wie oder wann es weiter geht."

Als wie riskant empfindet sie es, selbstständig zu sein? Gabert macht keinen Hehl daraus: "Wrestling ist eine Randsportart und die Leute für meinen Sport zu begeistern ist oft schwer." Man könne oft nicht voraussagen wie viel Leute zur geplanten Show kommen. "Daher ist da viel Risiko dabei. Man braucht starke Nerven."

Dann bleibt zu hoffen, dass sie noch genug Nerven für die romantischen Seiten des Alltags hat. Bei der RTL-Flirt-Show "Take Me Out" hat sie ihr Glück schon versucht. Und gerade schaut sie Promi-Big-Brother. "Ja, der Ikke fasziniert mich", sagt sie über den prominenten Bewohner Ikke Hüftgold, der sonst auf Mallorca im Bierkönig Party-Schlager singt. Aber nein, angesprochen hat sie ihn bisher nicht: "Ich habe ihn nicht kontaktiert, da bin ich viel zu schüchtern", sagt Alpha Female aus Steinhofen.