Bisingen Professor spricht über den Kern des Holocaust

Ab Frühjahr 1942 wurden die Juden in den vom Deutschen Reich besetzen polnischen und sowjetischen Gebieten systematisch in die Vernichtungslager Bełzc, Sobibór und Treblinka deportiert und ermordet. Unter der Tarnbezeichnung "Aktion Reinhardt" wurden dort bis November 1943 annähernd zwei Millionen Menschen umgebracht, weniger als 150 Menschen überlebten. Für Stephan Lehnstaedt, Professor für Holocaust-Studien am Touro-College in Berlin, stelle die Mordaktion den "Kern des Holocaust" dar. Ohne Zeitzeugen und materielle Spuren droht dieser Teil des Völkermords in Vergessenheit zu geraten.

Es besteht die Möglichkeit, Fragen nach dem Vortrag zu stellen, um mit dem Referenten ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei.