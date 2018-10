Bisingen Prinz lädt zur Midissage

Bereits der preußische König Friedrich Wilhelm IV. engagierte sich in der Region. Er gründete zusammen mit der englischen Königin Victoria in Jerusalem 1841 das gemeinsame englisch-preußische Bistum der protestantischen Kirche.

Es folgte das Preußische Hospiz, das später das Hospiz des Johanniterordens war, er rief die erste Mädchenschule des Landes ins Leben, gründete im Konsulat die erste moderne wissenschaftliche Bibliothek der Region.

Der Jerusalem-Verein wurde gegründet und der in Bitz geborene Mechanikergeselle Conrad Schick ging 1846 nach Jerusalem und rief das Brüderhaus, die erste deutsch-protestantische Missionseinrichtung in Palästina ins Leben. Viele Jahrzehnte gab es in den deutschen protestantischen Kirchen die Jerusalem-Kollekte.

Die Reise Wilhelms II 1898 hatte ebenfalls großen Einfluss auf die Region. Der Hafen von Haifa erhielt einen Landesteg, Straßen und Brücken wurden gebaut, Jerusalem bekam eine Straßenbeleuchtung und am Reformationstag weihte das Kaiserpaar die Erlöserkirche in Jerusalem ein.

Prinz Georg Friedrich erinnerte sich: Seine erste offizielle Auslandsreise als Chef des Hauses Hohenzollern hatte ihn 1996 nach Israel geführt. "Wie familiär, freundlich und herzlich ich dort aufgenommen wurde, das hat mich nachhaltig und eindrücklich beeinflusst", gab der Prinz zu. Er habe dort an viele Freundschaften, die sein Großvater bereits im Heiligen Land pflegte, anknüpfen können, betonte Prinz Georg Friedrich. Für ihn sei das auch die Erfahrung gewesen, dass Preußen, an dem sich oft die Geister spalten, viel Verbindendes haben könne.

Nach den Führungen durch Jakob Eisler nutzten viele Midissage-Gäste die Gelegenheit: Zeitgleich fand der herbstliche Markt mitsamt Burghockete im Hof statt.

Es gab zahlreiche Verkaufsstände, verschiedene Angebote für Kinder, die Gelegenheit, durch die Schauräume zu flanieren und preußische Soldaten patrouillierten mit Trommelwirbel und Musik durch die Anlage.