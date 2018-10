Bisingen Plattmachen oder erhalten?

Bisingen. Nur der in die Höhe ragende Schornstein kündet noch von dem einst herausragenden Unternehmen: Mehr als 10 000 Quadratmeter Nutzfläche sollen die Räume einst geboten haben, schätzt Armin Haspel, Vorsitzender des Heimatvereins. Ob die Ruinen auf dem rund eineinhalb Hektar großen Gelände in bester Lage platt gemacht werden sollten?

Der Heimatverein hat sich dazu bereits positioniert: Zumindest Schornstein, Kessel- und Turbinenhaus sollen erhalten bleiben. Was meinen die Bisinger dazu? Wir haben bei Teilnehmern der Führungen nachgefragt.

Abreißen! "Ich bin dafür, dass man das Maute-Areal abreißt und zu einem schönen Wohngebiet macht", Schlägt Eva Schaller vor. Ähnlich sieht es Alois Juriatti: "Erhalten bringt nicht mehr viel, ich würde es abreißen lassen und etwas Anstäniges bauen, was für die Allgemeinheit von Nutzen ist." "Allein der markante Kamin ist wohl erhaltenswert von seiner Größe her, aber ich denke im Hinblick auf seine Substanz wird er in den kommenden Jahrzehnten sicher einige Renovierungen brauchen und das geht ins Geld. Das Maute-Gelände war für die Gemeinde schon teuer genug", sagt James Klausmann. Und Werner Pfister macht deutlich: "Ich bin ganz klar für den Abriss. Ist ja Schrott, würde ich sagen." Platt machen oder erhalten? "Schwierige Frage", sagt Philipp Langenbach, er meint: "Ich denke, das hängt von den Kosten ab."