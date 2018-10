"Pira fliegt durchs Wunderbuch", so lautete der Titel der Theateraufführung, die sich die Bisinger Grundschüler in der Aula angesehen haben. Das Kindertheater Tambambura spielte eine Wunderbuch-Geschichte: Pira hat ein kleines Bücher-Haus. Der Zauberer Akku zaubert ihre Lieblingsbücher weg. Als Pira eingreifen will, wird sie in ein Vögelchen verwandelt. Sie fliegt und trifft Piro, den Vogelfänger. Mit ihm kämpft sie gegen den Zauberer. Matthias Störr vom Theater Tambambura führte die Figuren, spielte den Zauberer, setzte mit dem Akkordeon musikalische Akzente und hielt geschickt den Kontakt zum Publikum. Die Schüler waren begeistert. Foto: Wahl