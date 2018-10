Bisingen Personen gerettet – einwandfreie Teamarbeit

Ausgegangen war man von einem Gebäudebrand mit starker Rauchentwicklung und eingeschlossenen Personen, die hauptsächlich von der Jugendfeuerwehr gestellt wurden. Jeweils nach Eintreffen der teilnehmenden Wehren und Einsatzkräfte wurden diese in ihre Aufgaben eingewiesen.

Nach Erkundung und Befehlen wurden Schläuche verlegt, Verteiler gesetzt, Innenangriffe unter Atemschutz zur Menschenrettung angegangen, parallel dazu die Außenbrandbekämpfung gemeistert, mitunter mit Hilfe der Drehleiter aus der Vogelperspektive, Riegestellungen aufgebaut und Wasserförderstrecken vom Neubaugebiet und dem Kindergarten hergestellt.

Die Wehrleute hatten so allerhand zu bewältigen, was ihnen jedoch in vorbildlicher Zeit gelang. Sowohl mit der Drehleiter als auch mit der Steckleiter konnten die Verletzten aus dem ersten Obergeschoss durchs Fenster gerettet werden. Diese wurden dem DRK zur Ersthilfe-Versorgung übergeben.

Nahe des Einsatzobjekts war eine Rettungsstation aufgebaut. Am Einsatzleitwagen wurde der Übungsablauf überwacht, aber auch die notwendigen Befehle über Funk weitergeleitet.

Nach Abbau und Bestückung der Fahrzeuge trafen sich alle an der Übung Beteiligten in der Thanheimer Festhalle zur Übungskritik und zum gemeinsamen Abendessen. Bürgermeister Roman Waizenegger bedankte sich bei allen beteiligten Einsatzkräften.

Es sei beruhigend zu wissen, dass man sich im Not- und Ernstfall auf sie verlassen könne. Jens Dehner (Abteilungskommandant Thanheim) schloss sich diesen Dankesworten an.