Bisingen Originelle Kostüme und fantasievolle Fasnetwagen

Auf der Umzugsstrecke waren genügend Verpflegungsstände eingerichtet, und auf dem Marktplatz wie in der Halle und den Gasthäusern und Vereinshallen wurde den ganzen Tag über ausgiebig gefeiert. Die beteiligten Gruppen zeigten sich von ihrer besten Seite. Als erste Zunft liefen die Maurochen aus Thanheim unter den Klängen der Krawallos. Närrische Gruppen sowie viele Musiker brachten die Zuschauer in beste Stimmung. Vor allem für die Kinder gabs es reichlich Bonbons und weitere leckere Süßigkeiten, die Erwachsenen durften am Schnaps nippen. Das Publikum ließ sich zum mitklatschen und mitsingen animieren. Im ganzen Ort waren anschließend ausgelassene Stimmung und närrisches Treiben angesagt.