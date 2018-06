Bisingen Nur mit dem Hubsteiger klappt es

Bisingen. Der Heimatverein Bisingen-Steinhofen hat seine Sammlung erweitert. Mit viel Mühe und Aufwand gelang es den Mitgliedern des Vereins, die Zahl der "stummen Zeugen" zu vergrößern.

In regelmäßigen Zeitabständen ruft der Verein mittels einer Annonce im Bisinger Gemeindeblatt auf: "Bevor alles verloren geht, rufen Sie uns an!" Der Erfolg kann sich sehen lassen. Von Zeit zu Zeit melden sich Einwohner aus der Gesamtgemeinde und vermachen dem Heimatverein das eine oder andere historisch wertvolle Gut, welches an alte Zeiten erinnert.

Dieser Tage machte sich der Verein auf Tour, um einiges bei großzügigen und geschichtsbewussten Spendern abzuholen. Eine echte Herausforderung war dabei ein alter Herd, der im 1. Stockwerk eines Wohnhauses stand und der nicht durchs Treppenhaus passte.