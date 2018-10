Bisingen Nur die Erinnerungen an den "Engel" bleiben

Dorfgeschichte Mit dem Abriss endet zugleich ein Stück Dorfgeschichte. Erbaut wurde das Gebäude in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Viele Fuhrleute und Reisende nutzten damals die Gaststätte als Unterkunft. Eröffnet wurde der Engel von der Familie Dominikus und Verena Pflumm sowie deren Eltern. Ende 1919 wurde sie vom Schwiegersohn Lambert Springer und dessen Ehefrau Agatha, geborene Pflumm übernommen. Als das Geschäft blühte Stets wurde investiert, die Traditionen fortgesetzt und die Gäste freundlich bedient. Vor allem auch in den Goldenen 20er-Jahren blühte das Geschäft. Deshalb fand 1927 eine Erweiterung der Gasträume mit den Anbau eines Saales statt. Zehn Jahre später verstarb überraschend Gastwirtin Agatha Springer. Der Betrieb wurde aufgegeben und an Friedrich Flügel veräußert, der ihn wiederum 1938 an die Eheleute Franz Leipold verkaufte. Diese betrieben die Gastwirtschaft bis 1954. Darauf folgten mehrere Eigentümer-Wechsel bis Elsa Häussler das Anwesen Anfang der 1960er-Jahre gekauft hat. Wenige Jahre später verpachtete sie die Gastwirtschaft. Viele Wessinger dürften sich noch an die Pächter Memet Moustafa und Gattin Zeinep erinnern – es waren Wirte mit Leib und Seele. Immer wieder erzählte Wirt Memet von der Begrüßung des damaligen Schultes: "Memet, für uns bist Du ein Wessinger und kein Ausländer."

2012 endgültig geschlossen Ende 1994 beschloss Familie Moustafa eine eigene Gaststätte zu kaufen, und so erwarben sie das Waldhorn in Bisingen. Darauf war es dessen Schwager Moustafa Zeinel, welcher das Wirtshaus Engel bis zur endgültigen Schließung in 2012 betrieb.

Was kommt in die Lücke? Wie es mit der entstandenen Baulücke weitergehen soll, ist laut dem Besitzer Xaver Leipold noch unklar. In dessen Besitz ist der "Engel" seit dem Jahr 1977.