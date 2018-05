Bisingen Nacksternchen aufs Kreuz gelegt

Wann findet mal ein Kampf in Bisingen statt?

Es ist ein Herzenswunsch von mir, eine Wrestling Show in Bisingen/Balingen auf die Beine zustellen. Ich weiß auch, dass es großes Interesse gäbe, nur leider ist es in diesem Moment noch nicht abzusehen, wann der Traum wahr wird.

Wie wäre es mit einem Kampf gegen einen LokalPromi?

Ich bin jederzeit bereit, einen Kampf anzunehmen! Wer sich traut, soll mich gerne anschreiben, außer Peter Sobotta. Mein Trainer hat mich schon einige Male beim Training im Planet Eater Gym in Steinhofen zur Aufgabe gebracht. Obwohl ich Peter Sobotta auch gerne mal in einem Wrestling Ring sehen möchte, ob er da meine Herausforderung annimmt (lacht).

Wirst Du nun öfter angesprochen als vor dem Kampf mit Micaela?

Ich werde viel öfter jetzt angesprochen. Die Leute freuen sich regelrecht, mit mir darüber zu sprechen. Ich denke, solche Aktionen sind einfach nötig, um die Aufmerksamkeit der Leute zu erregen und die Menschen in die Halle zu bekommen. Klar sind die eingefleischten Wrestlingfans davon nicht sehr begeistert, aber ich liebe das Wrestling so sehr und finde, dass wir mehr Aufmerksamkeit verdient haben, mehr Zuschauer in den Hallen. Wrestling ist ein wunderschöner Sport und eine fantastische Unterhaltung, etwas für die ganze Familie.

Was sind Deine nächsten Ziele?

Ich plane gerade verschiedene Shows in Indien, Ägypten und Neuseeland. Zudem machen ich Ende des Monats bei einer RTL-Show mit und versuche Sponsoren zu finden für ein neues Projekt. Ein MMA-Kampf gegen Ende des Jahres ist auch in Planung. Eine Kämpferin muss immer kämpfen und kann nicht still stehen.

Die Fragen stellte Robert Huger