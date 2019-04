Bisingen Mobile Blitzer blitzen nur selten

Fast scheint es, als würden auf der Gemarkung Bisingen immer häufiger mobile Blitzer am Straßenrand lauern. Insbesondere am Ortseingang an der Heidelbergstraße, in Wessingen an der Tübinger Straße Richtung Zimmern und im Industriegebiet Nord auf der Höhe des Autohauses Karsch konnten Autofahrer die Geräte erspähen. Ist das nur ein völlig subjektiver Eindruck? Und woher wissen die Blitz-Teams wo sie ihre mobilen Anlagen aufstellen? Wer erhält das Bußgeld? Wir haben uns erkundigt.

Wer stellt die mobilen Blitzer auf?

Das macht das Landratsamt. Wie Michael Breimesser vom Bisinger Rathaus mitteilt, habe die Gemeinde nur begrenzt Einfluss auf die Aktivitäten des Landratsamts, wenn es um die Häufigkeit der Einsätze mobiler Blitzer geht. Das Landratsamt agiert hier selbstständig.