Metzgerei Fecker in Zimmern ist eröffnet

2 Geschäftsführer Rainer Fecker mit Frau Victoria und sein Team: Heike Horkheimer (von links), Andreas Reich, Victoria Fecker, Tatjana Dirksen, Rainer Fecker und Norbert Fecker Foto: Fotos: Wahl

Metzgermeister Rainer Fecker führt zusammen mit seinem Team den Familienbetrieb und dies bereits in vierter Generation. Der Kundschaft werden beste Wurst- und Fleischwaren aus eigener Herstellung angeboten. Regionale Produkte stehen dabei im Mittelpunkt.















Ausschließlich traditionelle Rezepte, echtes Handwerk und innovative Ideen machen den Metzgereibetrieb zur ersten Adresse für Fleischwaren aller Art. Wöchentlich werden so frische Spezialitäten angeboten.

Glückwunsch

Auch Bürgermeister Roman Waizenegger stattete am Montagvormittag der Metzgerei Fecker einen Besuch ab. Dabei wünschte er seitens der Gemeinde Bisingen dem Inhaberehepaar Victoria und Rainer Fecker alles Gute für den Neustart und übergab einen Blumengruß. Er begrüße es, dass es eine weitere heimische Metzgerei gebe und gratulierte Fecker zum Weg in die Selbstständigkeit.

Aus eigener Produktion

Das gesamte Sortiment kommt aus eigener Produktion, es gibt keine Zukäufe. Verschiedene Spezialitäten nach hausmacher Art ergänzen das vielfältige Angebot. Eine Heißtheke mit feinen Leckereien und Salatauswahl steht ebenfalls zur Verfügung. Außerdem gibt es einen Lebensmittelautomaten, der rund um die Uhr funktioniert. Kunden finden dort zu jeder Tages- und Nachtzeit Wurst- und Fleischwaren.

Jungunternehmer Rainer Fecker absolvierte einst eine Lehre im elterlichen Betrieb, zwei Jahre später erlangte er den Meisterbrief zum Fleischermeister. In den vergangenen Jahren konnte der Betreiber seinen Erfahrungsschatz vergrößern. Die erforderlichen Voraussetzungen sind somit gegeben, das nötige Personal und die dazugehörigen Räumlichkeiten ebenso.

Anfänge 1952

Die Anfänge der Metzgerei Fecker reichen zurück ins Jahr 1952 zu Meinrad Fecker, dem Uropa Rainer Feckers. Fast zwei Jahrzehnte führten daraufhin Benno und Magdalena Fecker den Betrieb.

Ab 1974 standen Marianne und Norbert Fecker (Eltern von Rainer Fecker) hinter der Metzgertheke, unterstützt durch dessen Bruder Herbert Fecker, welcher obendrein über Jahre hinweg die Filiale in Wessingen leitete. Nun, nach zehn Jahren seit Schließung, wurde der Familienbetrieb wieder geöffnet.

Geschäftsführer Rainer Fecker und sein Team sind sehr zuversichtlich, dass die Metzgerei Fecker wie einst über Jahrzehnte wieder auflebt und freuen sich, ihre Kunden beraten und bedienen zu dürfen.

Öffnungszeiten

An Donnerstagen und Freitagen jeweils in der Zeit von 8 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18.30 Uhr sowie an Samstagen von 8 bis 12.30 Uhr.