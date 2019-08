Bisingen Meteoriten beobachten vom Hohenzollern

Bisingen - In die fantastische Welt der Sternschnuppen tauchte die Burg Hohenzollern am Freitag. Am Samstag wird es weiter gehen. In diesen beiden Nächten erhellen eine ganze Menge Meteoren aus dem Sternbild des Perseus das dunkle Firmament. Und von wo aus könnte man diese besser beobachten, als von der Burg Hohenzollern?