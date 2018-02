Bisingen Maute-Areal: Rat bremste bei erster Versteigerung

In einem Schreiben an unsere Redaktion reagiert Krüger auf einen Bericht in dieser Zeitung, in dem es heißt, im Jahr 2007 habe er in der Versteigerung nicht weitergeboten, weil die Gemeinde sich sicher gewesen sei, über das Planungsrecht genügend Einfluss auf die weiteren Geschicke auf diesem 1,5 Hektar großen Areal zu haben.

Das gebe den damaligen Sachverhalt "zum einen unvollständig und zum anderen auch falsch wieder", erklärt Krüger. Damals habe es zwei Versteigerungstermine für das Maute-Areal gegeben. Und tatsächlich habe er beim ersten Termin für die Gemeinde gar nicht mitgeboten, und im zweiten Termin habe er zwar Gebote abgegeben, allerdings eben nicht so weit, dass die Gemeinde den Zuschlag erhalten habe.

Der Grund für diese Zurückhaltung sei aber gewesen, "dass der Gemeinderat mir für den ersten Versteigerungstermin überhaupt kein finanzielles Mandat an die Hand gab und ich somit als Bürgermeister auch nicht legitimiert war, ein Gebot abzugeben", stellt Krüger klar.