Bisingen Maute-Areal: Kessel- und Maschinenhaus werden abgerissen

Schon in der Sitzung vom Januar hat das Gremium mehrheitlich so entschieden, doch die Abstimmung stellte sich wegen eines Formfehlers als ungültig heraus. Am Dienstag hat das Gremium nun einen vorläufigen Schlussstrich unter die in Teilen der Bevölkerung polarisierende Frage über Erhalt und Abriss von Kessel- und Maschinenhaus gezogen.