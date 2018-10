Bisingen Maute-Areal: Jetzt kommen Bürger zu Wort

"Wir wollen alle Bürger mitnehmen, die sich für die Zukunft des Maute-Areals interessieren", verspricht Bisingens Bürgermeister auf Nachfrage unserer Zeitung. Während des Neujahresempfangs im Januar hat er bereits in Aussicht gestellt, dass die Bürger eingebunden werden sollen. Dieses Vorhaben ist inzwischen konkreter geworden.

Bürgerbeteiligung

Bereits in den kommenden Monaten sollen mehrere Veranstaltungen stattfinden, in denen interessierte Bürger ihre Ideen zur Zukunft des Maute-Areals einbringen können. "Die Auftakt-Veranstaltung wird noch dieses Jahr stattfinden", blickt Waizenegger voraus. Vermutlich noch im November sollen sich die Bisinger in "ungezwungenem Rahmen" zur Industriebrache äußern können.