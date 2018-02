Bisingen Maute-Areal: Abbrucharbeiten beginnen bald

Bereits im Jahr 2007 stand das 1,5 Hektar große Gelände zur Versteigerung an. Für 400.000 Euro ging der Zuschlag an Jürgen Friedrich Bohnenberger, der Hotel, Wohnungen, einen Supermarkt und Arztpraxen dort erstellen wollte. Der damalige Bürgermeister Joachim Krüger hatte in der Versteigerung nicht weitergeboten. Die Gemeinde war sich sicher, über das Planungsrecht genügend Einfluss zu haben.

Bohnenberger schien dann hauptsächlich Interesse am Bau eines Supermarkts zu haben, und Bisingen gelang es, seine Pläne zu stoppen. Das Ergebnis war Stillstand. Später musste zur Sicherung der angrenzenden Bahnhofstraße ein Teilabriss zwangsweise durchgesetzt werden. Das Landratsamt forderte die Kosten von Bohnenberger ein. Ende des vergangenen Jahres kam es schließlich zur erneuten Zwangsversteigerung, bei der die Gemeinde Bisingen für 950.000 Euro den Zuschlag erhielt.