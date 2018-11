Bisingen Maurochen feiern 2019 Zunftjubiläum

Ausblick Das Leihhäs werde am 29. Dezember ausgegeben. 23 Mitglieder bekommen dieses Mal einen Laufbändel, vier sogar in Silber und vier in Gold. Für die nächste Saison seien 15 Omnibusse bestellt, ließ Berater Ralf Schoy verlauten. Anmeldungen sollten möglichst bis zum 22. Dezember erfolgen; am 29. Dezember werden die Fahrkarten ausgegeben.

Bei fünf Umzügen seien die "Krawallos" mit von der Partie. Zugesagt worden sei bei den drei Fasnetsbällen der Nichthuldiger und Kirchamäus, Hexen und Zigeuner. Für alle Anwesenden hatte Ralf Schoy einen Narrenfahrplan dabei.

In seinem Grußwort lobte Ortsvorsteher Rudolf Buckenmaier die vollbrachte Leistung der Maurochenzunft und sprach namens des Ortschaftsrates entsprechende Dankesworte. Mitunter zählten sie zu den aktivsten Vereinen in Thanheim, die Abwechslung und Leben in den Ort bringen. Die Kommune sei bereit die Jubiläumsfestlichkeiten 2019 zu unterstützen.

Auf seinen Vorschlag erteilte die Versammlung einstimmige Entlastung der Funktionäre.

Neuwahlen Die Neuwahlen für zwei Jahre erbrachten: stellvertretende Vorsitzende Tamara Krautwald, Kassierer Petra Knipp, Berater Ralf Schoy und Elmar Schmohl sowie als Kassenprüfer (ein Jahr) Bettina Seifert. Dank, Anerkennung in Verbindung mit einem Präsent erhielten die ausscheidenden Vorstandsmitglieder: Werner Fecker, Timo Haas und Matthias Gsell.

Zunftjubiläum Zunftchef Sven Buckenmaier dankte allen unterstützenden Mitwirkenden, er sei stolz auf das Erreichte der letzten drei Jahre, seit er an der Zunftspitze stehe. Im Anschluss informierte er die Anwesenden über das Anfang 2019 anstehende 20-jährige Bestehen der Thanheimer Maurochen. Demnach ist am 26. Januar die unter dem Motto "FlowerPower" geplante Narrenparty und einen Tag drauf nach der Narrenmesse der große Jubiläumsumzug mit Narrendorf in Thanheims Ortsmitte.