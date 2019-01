Bisingen Lukas Schwabenthan bleibt JU-Vorsitzender

Bisingen. Die Junge Union in Bisingen hat bei ihrer Hauptversammlung am Freitag in Balingen den neuen Vorstand gewählt. Lukas Schwabenthan wurde dabei als Ortsvorsitzender einstimmig bestätigt. Als stellvertretender Vorsitzender wurde Tim Scheit gewählt. Das schreibt die Junge Union Bisingen in einer Pressemitteilung.