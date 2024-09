Die Besucher schlenderten durch den Ort und sie entdeckten dabei so manches Sonderangebot. Trendige Mode, praktische Küchen und Kaminöfen für die kalte Jahreszeit bis hin zur aktuellen Schuhmode für Herbst und Winter gehörte zur Angebotspalette.

Mit ihren bunten Farben und unterschiedlichen Ausdrucksweisen bereicherten die vor den Geschäften stehenden lebensgroßen Kunstplastiken der Bisinger Kirchenmäuse. HGV-Vorsitzender Guido Petran: „Die Bisinger Geschäftswelt hat bei Bisingen Live einmal mehr gezeigt, was sie auf Lager hat.“

Lesen Sie auch

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt

Für das leibliche Wohl zwischendurch sorgten neben den Restaurants, Hahn im Korb im bayerisch geschmückten Biergarten sowie das Autohaus Karsch und die Bisinger Hexen mit ihrem Wurstverkauf auf dem Marktplatz.

Außerdem bereicherte der Förderverein Altenhilfe mit dem Angebot eines Flohmarkts im Foyer der Hohenzollernhalle für alle Schnäppchenjäger.

Kunsthandwerker stellen Produkte aus

Als weiteres Highlight am gestrigen Sonntag erwies sich der Kunsthandwerkermarkt. Zahlreiche Beschicker boten an ihren rund Verkaufsständen in der Hohenzollernhalle und auf dem Marktplatz ein breitgefächertes Sortiment an Handwerkskunst aus eigener Herstellung sowie leckere Köstlichkeiten aus der Region.

Auch die kleinen Besucher kommen auf ihre Kosten

Für die kleinen Besucher waren unter anderem Kinderschminken, Hüpfburg, Wettangeln und ein Kinderkarussell geboten. Auch der Busverkehr, den die Gemeinde für diesen Tag organisiert hatte, wurde gerne angenommen, was vielleicht auch daran lag, die beiden Oldtimer-Fahrzeuge ein echtes Fahrerlebnis boten.