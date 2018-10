Bisingen Lenau Hexen ehren sechs Mitglieder

Bisingen-Steinhofen. Die Lenau Hexa aus Steinhofen bereichern seit sieben Jahren das Bisinger Fasnetsbild. Bei Umzügen und bei Vereinen in der Umgebung hat sich die Hexengruppe einen Namen gemacht.

Rück- und Ausblick Vorsitzende Monica Bracchiale-Leggio hielt einen Rückblick auf die Fasnetsaison 2018. Zudem ging sie auch auf die Termine ein, die außerhalb der Saison geplant sind. Am 11. Mai findet die Hauptversammlung statt, im Juli ein Ausflug in den Freizeitpark Trippsdrill, im Juni ein Kinderausflug, am 12. Oktober die Herbstversammlung und am 21. September das Weinfest auf dem Schulplatz in Steinhofen. Außerdem machte die Vorsitzende darauf aufmerksam, dass die Lenau Hexa im Jahr 2021 ihr zehnjähriges Bestehen feiern. Die Vorbereitungen für den Hexentanz, der am 11. Januar 2019 erstmals bei der Hexentaufe vorgeführt wird, laufen ebenfalls auf Hochtouren. Anschließend wurde Manuel Berger als Täufling vorgestellt.

Ehrungen Eine Ehrung für fünf Jahre Vereinsmitgliedschaft erhielten Michael Hipp, Natascha Richert, Berta Fink, Sabrina Eppler, Chris Maurer und Stephanie Mucz.