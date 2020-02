Bisingen Lenau Hexa werden nicht aufgelöst

"Wenn kein Geld reinkommt, müssen wir den Verein auflösen", eröffnet sie der betrübten Versammlung. Leggio rückblickend: "Für mich war es nicht eine Herz-, sondern eine Kopfsituation." Auch wenn sie es nicht wollte und zutiefst bedauerte: Der Verein schien wegen des Diebstahls vor dem Aus zu stehen. Die Mitglieder sollen daraufhin gemeint haben, dass sie das nicht zulassen wollten. Spontan spendeten sie Geld, etwa 450 Euro sind an diesem Abend sofort zusammengekommen.

Und sie sollten nicht die einzigen bleiben, die ein Herz für die Lenau Hexa zeigten. Zahlreiche Privatpersonen und Firmen haben für die Narren aus Steinhofen gespendet. Auch der Verein selbst hat Geld eingenommen: etwa mit dem Zeltstand am Schmotzigen Donnerstag.

Gemeinde hilft mit

Nette Geste der Gemeinde: Die Verwaltung habe den Narren nämlich nicht nur den Platz genehmigt, sondern auch Kosten übernommen, die bei der Beantragung von Genehmigungen normalerweise anfielen. Beim Fasnetsstand am Dienstag sind erneut Einnahmen generiert worden.

Mit den Spenden und den Einkünften aus den Fasnetsständen kommt der Verein bislang auf den Betrag von 4500 Euro. Leggio rechnet in den nächsten Tagen mit weiteren Spenden, stellt aber klar: Was über die gestohlenen 5500 Euro hinausgeht, würden die Lenau Hexa an eine gemeinnützige Einrichtung spenden. Leggio: "Wir wollen uns ja nicht bereichern."

Sicher ist aber: Der Verein wird weiterhin das Ortsgeschehen in Steinhofen bereichern. Aufgelöst wird er nicht, auch dank der Spender. Und das zehnjährige Bestehen wollen sie nächstes Jahr auch feiern, nur nicht ganz wie geplant. Statt eines kleinen Umzugs soll die Party in der Hohenzollernhalle steigen. Leggio: "Der Verein ist gesichert." Und weiter: "Ich fühle mich bestens" - vor allem nach den "schlaflosen Nächten", die sie nach dem Diebstahl durchgestanden hat.

Täter noch nicht gefasst

Der Diebstahl an den Lenau-Hexa ereignete sich am frühen Sonntagmorgen, 12. Januar, nach der Hexentaufe beim Schulplatz. In einem abgeschlossenen Auto lagen kurz die Taschen mit den Einnahmen von dieser Veranstaltung, etwa 5500 Euro. Ein Langfinger hat die Heckscheibe durchbrochen und das Geld mitgenommen. Den Täter konnte die Polizei bislang nicht fassen. Der Verein zählt derzeit insgesamt 60 Mitglieder. Davon sind 45 aktive Mitglieder.