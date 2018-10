Bisingen Kontroverse um das Haus im Park

Waizenegger favorisiert den Erhalt der Pflegeplätze

Und das ist nicht alles: Die Grundstücksbewertung sei fragwürdig. Der Boden in direkter Nachbarschaft liege bei 80 Euro pro Quadratmeter, das Areal rund um das Haus im Park schätzten die Gutachter aber auf weniger als die Hälfte davon. "Da muss der Gutachter-Ausschuss noch mal drüber", fordert Ertl vehement und wirft in den Raum: "Ein Schelm, wer Böses dabei denkt." Die Gemeinde mache nach seiner Rechnung hier weitere 280 000 Euro Miese. Die Forderung der Freien Wähler: Nicht verkaufen, sondern ausschreiben.

Bürgermeister Roman Waizenegger darauf: "Ich sehe die Pflege als Daseinsvorsorge, die die öffentliche Hand für die Bürger gewährleistet." Die Finanzen habe er dabei nicht aus dem Blick verloren. "Aber ich habe auch ein Auge drauf, wie es mit den Pflegeplätzen weitergeht." Erste Priorität für ihn: Pflegeplätze erhalten.

In Anspielung auf die Kritik am Verkehrswertgutachten kontert der Bürgermeister, dass darin auch die Kosten für Sanierungsmaßnahmen nicht berücksichtigt werden. Diese schätzt die Gemeindeverwaltung auf mindestens 750 000 Euro – "mindestens", wie Waizenegger hervorhebt. René Tiedge, Gebäudemanager beim Wohlfahrtswerk, wirft ein, dass bei einer Bewertung eines Grundstücks auch die Nutzung berücksichtigt wird. Je höher ein erwirtschafteter Ertrag, desto höher der Preis pro Quadratmeter.

Richtiger Preis ist, "wenn alle an ihre Schmerzgrenze gehen"

Wie der weitere Verlauf der Sitzung zeigte, sehen auch die übrigen Gemeinderäte das Angebot des Wohlfahrtswerks nicht als Idealfall. Dieter Fecker, Sprecher der CDU-Fraktion: "Der richtige Preis ist, wenn alle an ihre Schmerzgrenzen gehen." Er stellt die "Sicherung von Pflegeplätzen" in den Vordergrund seiner Ansprache. "Mir ist es das Geld wert", lautet sein Resümee. Gisela Birr, Sprecherin der SPD-Fraktion, betont, dass es sich beim Haus im Park nicht um eine "normale Immobilie" handle. Der Preis, den das Wohlfahrtswerk anbietet, sei angemessen, weil ein hoher Kaufpreis direkt an die Bewohner weitergegeben würde. Birr: "Die Pflegesätze müssen bezahlbar bleiben." Konrad Flegr von der Alternativen Liste: "Wir müssen verschiedene Kröten schlucken", und mahnt, auch im Interesse der Bewohner zu handeln.

Antrag abgelehnt Einen Antrag von Wilfried Pflumm (FW), die Entscheidung über den Verkauf zu vertagen, wurde abgelehnt. Für seinen Antrag stimmten die sechs Mitglieder der FW-Fraktion. Die 13 übrigen Gemeinderäte lehnten den Antrag ab. Damit wurde noch am Dienstagabend abgestimmt.

Zwei Szenarien

Für das Haus im Park, das Bestandsgrundstück und das Gossard-Gelände zahlt das Wohlfahrtswerk je nach Szenario 1,27 oder 1,17 Millionen Euro. Der Kaufvertrag enthält beide Szenarien. Welches realisiert wird, hängt von Genehmigungen des Regierungspräsidiums Tübingen ab.