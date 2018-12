Bisingen Kirchenchor singt in Ulrichskirche

Als Chorleiter agierte Walter Kästle und als Organist Thomas Bendrin. Kästle rückte bewusst diese meistgesungene Orchestermesse Reimanns in den Mittelpunkt des musikalischen Geschehens an Weihnachten. Ignaz Reimann komponierte in Stil und Tradition der instrumentalbegleitenden Kirchenmusik der Breslauer Domkapellmeister.

Der Gottesdienst zur Geburt Jesus erhielt durch die Aufführung seinen weihnachtlichen Glanz, wobei der Gemeindegesang nicht zu kurz kam. Chor, Dirigent, Orchester und Organist präsentierten eine Aufführung in ausdruckstarker Harmonie.

"Oh, du fröhliche" mit Chor, Trompete und Orgel aufgeführt