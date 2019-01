Bisingen Kirchenaustritte: Negativ-Trend hält an

Aufgeteilt in die einzelnen Gemeinden sind es neben Bisingen in Grosselfingen 1246, Steinhofen 785, Thanheim 436, Wessingen 399, Zimmern 301, Rangendingen 2564, Höfendorf 232 und Bietenhausen 328 Katholiken. Außerdem waren es 60 Taufen, 13 Trauungen und 68 Kinder durften die Erstkommunion feiern. 53 Jugendliche bekamen in der SSE das Sakrament der Firmung. 67 Personen sind aus der Kirche ausgetreten, eine Person zählt zur Konversion und zwei Personen wurden wieder aufgenommen. 105 Gemeindemitglieder sind innerhalb der SSE gestorben.