Bisingen Kinderbörse mit 9700 Artikeln

Viele Artikel Beachtliche 9700 Artikel wurden während der Ausstellung zum Verkauf angeboten. Knapp die Hälfte davon wurde verkauft, eine deutliche Verbesserung zur letzten Herbstveranstaltung des vergangenen Jahres. Zum Verkauf standen Winterbekleidung, Kinderschuhe, Umstandsmode, Kinderwagen, Autositze, Spielsachen, Kinderfahrzeuge, Bücher und Babyausstattung.

Zahlreiche Helfer Das Team Regenbogen war mit rund 100 Helfern an beiden Tagen bestens vorbereitet, was einen reibungslosen Ablauf gewährleistete. Schon vor Beginn des Markts bildeten die zahlreichen Besucher eine lange Schlange bis vor die Halle. Pause im Börsencafé Wer eine Pause benötigte, konnte sich im Börsencafé mit Kuchen, Kaffee und frischen Waffeln stärken. Das Team freute sich über die vielen Besucher und dankte auch den vielen freiwilligen Helfern, die trotz der beweglichen Feiertage unterstützend mitwirkten. Schon ab Freitagvormittag wurde aufgebaut, nachmittags war die Warenannahme. Am Samstagvormittag fand der Verkauf und am Nachmittag das Zurücksortieren, Warenrückgabe und das Aufräumen statt.

Erlös für Hilfsbedürftige Der Erlös wird wie immer an hilfsbedürftige oder kranke Kinder und ihre Familien und der Jugendarbeit in Bisingen gespendet. Welche Projekte diesmal unterstützt werden, wird noch entschieden und bekannt gegeben.