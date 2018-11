Friederike Strobel hat am Mittwoch Kindern im Vorschul- und Grundschulalter im Foyer der Hohenzollernhalle eine vorweihnachtliche Geschichte erzählt. Zur Veranstaltung im Foyer der Hohenzollernhalle kamen etwa 15 Kinder. Mit den neuen Bildkarten fürs Erzähltheater näherten sich die Kinder altersgerecht, fantasievoll und in fröhlicher Gemeinschaft der Botschaft alter Bräuche und Feste. Sie erleben in der Bildergeschichte zum Martinstag etwa, wie Emma und Paul Laternen basteln und dem Heiligen Martin auf dem Pferd begegnen. Gespannt und aufmerksam lauschten die Knirpse den Geschichten, die Strobel vorgetragen hat. Foto: Wahl