Bisingen Keine Post bis Ende dieser Woche

Es gibt kaum einen, der den Job machen möchte

Diese Probleme hängen in erster Linie mit der Personalsituation zusammen: Fallen mehrere Mitarbeiter während der Erkältungszeit aus, könne es zu Zustell-Engpässen kommen. Zudem suche die Deutsche Post zwar händeringend Zusteller, doch offenbar findet sich kaum jemand, der den Job machen möchte.

Gimber: "In der gegenwärtigen Arbeitsmarktsituation ist es nicht einfach, geeignete Kräfte für die Brief- und Paketzustellung zu finden." Für die Region Hechingen sucht die Post bereits seit Monaten neue Kräfte über verschiedene Rekrutierungskanäle. Die Zusteller, auch neu eingestellte Kräfte, erhielten deutlich mehr als den Mindestlohn. Und doch: "Die Personaldecke in einzelnen Zustellstützpunkten ist in der Tat sehr dünn, zurzeit leider auch in unserem Zustellstützpunkt Hechingen", erklärt der Pressesprecher.