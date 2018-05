Bisingen Kapelle spielt auf hohem Niveau

Bisingen. Bei dem Kirchenkonzert in der gut besuchten Nikolauskirche waren am Sonntagnachmittag auserwählte Meisterwerke der Musica Sacra in tadellosen Interpretationen zu hören. Die Bläserinnen und Bläser der Musikkapelle Thanheim boten eine gelungene Darbietung. Der Erlös aus den eingegangenen Spenden kommt sowohl der Kirchengemeinde als auch der Jugendarbeit der Kapelle zugute.

Der kommissarische Vorsitzende Martin Schwellbach hieß die Besucher in der Kirche willkommen. "Vor 95 Jahren wurde der Muttertag erstmals in Deutschland gefeiert", informierte er das Publikum. Musik sei eine eigene Sprache, die Sprache der Seele und bereite die Begegnung mit Gott vor, sagte der Geistliche Pater Artur in seinem Grußwort. Die Moderation übernahm Erwin Nehlich.

Das Programm umfasste besinnliche Werke weltbekannter Komponisten. Zum Auftakt wurde das Volkslied nach einer keltischen Legende "Loch Lemond" von Frank Ticheli vorgetragen. Dagegen wurden die Konzertbesucher bei der nächsten Aufführung von Komponist Georg Stich in die Zeit König Davids und die Musik seiner Zeit entführt. Das Klangvolumen des Orchesters war im großen Kirchenschiff brillant.