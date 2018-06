Bisingen Jugendforum erfährt nur wenig Resonanz

Die Jugendlichen wünschen sich einen sogenannten "Pumptrack": Ziel ist dabei, auf der Strecke ohne zu treten durch Hochdrücken des Körpers aus der Tiefe am Rad Geschwindigkeit aufzubauen. Waizenegger machte den Vorschlag, erst einmal einen mobilen Pumptrack aufstellen zu lassen, um zu sehen, wie viele Jugendliche tatsächlich daran interessiert sind.

Auch wünschten sich die Teilnehmer vom Jugendforum vor zwei Jahren mehr Sitzgelegenheiten am Schulzentrum. Es wurde eine Albliege. Waizenegger meinte, die anwesenden Jugendlichen sollten sich doch mal unter ihren Freunden umhören, ob noch mehr Sitzgelegenheiten gewünscht werden.

Lange diskutiert wurde auch darüber, ob ein W-Lan-Hotspot an der Schule eingerichtet werden sollte. Dieser sollte dann auch nur zu Pausenzeiten und nach Schulschluss freigeschaltet sein, in den Schulgebäuden gilt ein Handyverbot. So könne man auch ein wenig lenken, wo die Schüler sich aufhalten, meinte Waizenegger dazu. Udo Bartsch, Referatsleiter beim Haus Nazareth und zuständig für Bisingen, gab zu bedenken, dass ein "Konfliktpunkt" entstehen könnten, wenn Leute wegen des Hotspots zusammenkämen.

Der Platz sollte also gut einsehbar sein. Karl-Heinz Bogenschütz, Ortsvorsteher von Zimmern, meinte, man müsse dann aber auch die Lehrer der Schulen mit in die Entscheidung einbeziehen. Schließlich kam die Diskussionsrunde zu dem Schluss, den Hotspot am besten am Jugendhaus zu platzieren, das sich etwas abseits vom Schulgelände befindet. Die Jugendarbeit könnte dann auch eine Veranstaltung zur richtigen Nutzung des Internets anbieten. Geplant sind in diesem Sommer zudem Graffiti-Workshops für Jugendliche.

Ideen über App einbringen

Weiter ging es mit den Ideen, die die Jugendlichen mitgebracht hatten. Ein Jugendlicher erzählte, dass er regelmäßig an dem kleinen Fußballfeld in Grosselfingen vorbeikomme und dort immer viel los sei. So etwas wäre doch auch für Bisingen cool. Bartsch schlug vor, ein mobiles Spielfeld auszuleihen. Dann könnten es die Bisinger Jugendlichen erst einmal ausprobieren.

Damit zeigten sich alle einverstanden. Eine Schülerin schlug noch vor, dass es im Schülercafé nicht nur Süßigkeiten, sondern zum Beispiel auch belegte Brötchen geben könnte. Diese Idee kam bei Waizenegger gut an: Mit den Einnahmen aus dem Essensverkauf könne man ja auch wieder Projekte für Jugendliche finanzieren.

Zum Abschluss stellte Männing noch die App für die Bisinger Jugendlichen vor. Bei "Yovo" gibt es Neuigkeiten aus der Verwaltung, die Gemeinde kann Umfragen starten und die Jugendlichen können Nachrichten an die Gemeinde schicken oder allgemein Ideen einbringen.