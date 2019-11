Bisingen Jonathan Haarig setzt sich bei DM durch

Jonathan Haarig ist frisch gekürter Deutscher Meister der Karosserie-Instandhaltung. Vergeben wird die Auszeichnung vom Zentralverband der Karosserie- und Fahrzeugtechnik. Haarig hat seine Ausbildung dieses Jahr im Betrieb der Müller-Werkstatt in Bisingen abgeschlossen. Durch sehr gute Noten in den Prüfungen nahm er zunächst am Kreis- und am Landeswettbewerb teil – und gewann. Bei einer Prüfung galt es, in kurzer Zeit, ein Blechteil nachzubauen, was Haarig bestens gelang.