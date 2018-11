Bisingen Jedes Stück ist ein Unikat

Bisingen. Es sind die Bisinger Frauen Irene Vogt, Renate Rager, Brunhilde Neumann, Anne Heller, Angelika Ostertag aus Grosselfingen sowie einige Frauen aus Hechingen, die in der seit 1997 bestehenden Mössinger Patchworkgruppe "1001 Quilt" mit dabei sind. Allein Irene Vogt kann ein Lied von ihrem Hobby singen, zumal sie dieses seit mehr als 20 Jahren betreibt. Wieviele künstlerische Exponate sie und ihre Freundinnen mit viel Fleiß, Inspiration und Kreativität angefertigt haben, könne nur geraten werden.

Der Quilt Der Name "Quilt" meint eine aus drei Lagen gesteppte Decke, die größtenteils mit einer Oberseite aus Patchwork gestaltet ist. Die Kunst des Quiltens könne auch Malen mit Stoff bezeichnet werden, denn es werden Stoffe unterschiedlicher Farbe und Machart auseinandergeschnitten und geradezu kunstvoll wieder zusammengefügt.

Die Historie Die Technik des Patchworks begann bereits vor Christi Geburt im Orient und in Zentralasien. Aus dem Mittelmeerraum stammend verbreitete sich die textile Kunst in Europa vom 11. bis zum 13. Jahrhundert durch die Kreuzzüge. Außerdem waren es die aus Europa nach Nordamerika ausgewanderten Siedler, welche zumeist mit ihren Pferden und Planwagen im Treck unterwegs waren. Aus der Not wurde quasi eine Tugend.