Bisingen Jeden Monat ein neues Stück Heimat

Kohlelieferungen Als Kohlelieferungen noch hoch im Kurs standen beweisen zwei Bilder vom Anfang der 60er-Jahre. Das eine zeigt die Verladung vom Eisenbahnwaggon auf einen Lastwagen und das andere wie die Kohlen säckeweise vom Lager hinter der damaligen Raiffeisenbank zu den Kunden gebracht wurden.

Auch ins Bild gebracht wurde der ehemalige Laden von Inge Sauter in der Kirchgasse, von denen es in den gerade in den Nachkriegsjahren eine große Anzahl in Bisingen gab.

FV Bisingen Dem FV Bisingen ist zu dessen 100-jährigen Jubiläum ein weiteres Kalenderblatt gewidmet. Es erinnert an die stolzen Mannschaftsspieler Anfang der 50er-Jahre in einem Festzug über die Thanheimerstraße und die 1971 vorhandene Damenmannschaft.

Seinen Platz hat aber auch der große und erfolgreiche Sportathlet (Zehnkämpfer) des TSV Bisingen Johann Kleinmann gefunden, der schon in den 20er-Jahren etliche Urkunden und Ehrungen in seiner Disziplin gewonnen hat. Gasthaus Kaiser Steinhofen ist eine alte Postkarte gewidmet, auf der noch das alte Schulhaus und der 2014 abgebrochene "Kaiser" zu sehen sind. Mehr als 200 Jahre wurden darin Gäste bewirtet. Ein Höhepunkt war der überraschende Besuch der Fußballweltmeister aus Bern im Jahr 1954. Heute befindet sich an der Stelle der Parkplatz der Bäckerei Schweizer.