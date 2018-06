Bisingen Jede helfende Hand ist notwendig

Unter dem Motto "Künstler vom Flecka im Flecka" veranstaltet der Verein am Sonntag, 8. Juli, um 17 Uhr (Saalöffnung um 16 Uhr) einen bunten Nachmittag in der Hohenzollernhalle. Am Programm wirken "3x1", das Bisinger Brettle, das Zollern Duo mit Hans und Karl Dehner sowie die Zollern Voices mit. Mundartdichter Werner Gaus führt durch das Programm. Mit dem Eintrittspreis von sieben Euro unterstützen die Besucher die Arbeit des Vereins.