Bisingen Jazzy Gabert sucht Mann in Flirtshow

Nach Stationen in Japan, München, London und Hamburg, hat die Berlinerin ihre Wahlheimat am Fuße der Burg Hohenzollern in Bisingen gefunden. Warum gerade in der Kirchspielgemeinde? Weil es hier die Wrestling-Schule "Planet Eater" gegeben hat. Direkt gegenüber ist sie eingezogen. Das erste, was sie gemerkt hat: "Ich brauche einen Führerschein." Ohne Bus und U-Bahn komme man auf dem Land nicht so weit, meint sie beim Gespräch mit unserer Zeitung lachend. Und auch manch eine regionale Gepflogenheit hat sie erstaunt: "Hier ist alles ein Fleischkäseding", sagt sie und lacht auf. Fleischkäse gebe es überall, in allen Variationen. Und das Schwäbische mutete manchmal halt doch eher wie eine Fremdsprache an, als ein Dialekt.

Wrestling: Trauen sich die Leute nicht, es selbst mal zu probieren?

"Toll, dass man in Bisingen so bodenständig sein kann", sagt der weltbekannte Wrestling-Star über die neue Heimat. Der Ort ist klein, man kennt sich. Während des Gesprächs in einer Bäckerei grüßt sie Leute, die hereinkommen, unterhält sich kurz.

Sie habe den Eindruck, dass sich die Leute für das interessieren, was sie im Ring macht. "Aber ich glaube, sie trauen sich nicht, es mal selbst zu tun." Was sollen auch die Nachbarn sagen? Vielleicht interessieren sich ja deshalb so viele für ihre Geschichten – weil sie etwas hören, was sie selbst wohl nie erleben werden. Gabert: "Mich interessiert schon lange nicht mehr, was meine Nachbarn denken."

Wer sie kennt, sollte wissen: Sie sei keine Gorillafrau, sondern ein Riesenbaby, so habe sie mal jemand beschrieben. "Man muss durch die Schale durchschauen." Etwas von dem kleinen, schüchternen Mädchen von damals hat sich nämlich in ihr erhalten. Vor allem, wenn es um Männer geht, die sie mag, werde sie ganz zurückhaltend. Man könne eben nicht von ihrem Äußeren auf ihr Inneres schließen.

Ein imposantes Erscheinungsbild braucht sie, wenn sie unter ihrem Kampfnamen "Alpha Female" den Ring betritt: Der Kampf ist, wie das beim Wrestling so ist, reine Show. Jazzy macht nicht nur in den Wrestling-Arenen und nicht erst mit dem Auftritt in der spätabendlichen Flirtshow Take Me Out in der Öffentlichkeit von sich reden.

Auch gegen Nacktmodel Micaela Schäfer hat sie schon gekämpft

Im Mai 2018 stieg sie gegen Micaela Schäfer in den Ring, die vor allem durch freizügige Auftritte – unter anderem im RTL-Dschungelcamp – auffällt. "Manche sagen, sie finden das peinlich, das ich gegen sie antrete", sagt Jazzy Gabert über ihre als Nacktmodel bekannte Konkurrentin damals. Und weiter: "Aber klar ist: Wir brauchen eine Frau wie sie im Business, um in den Mainstream-Medien Aufmerksamkeit zu kriegen. Von daher finde ich das cool, dass sie sagt, sie macht das." Denn Wrestling sei in Deutschland – im Gegensatz zu den USA oder Japan – immer noch nicht überall bekannt. Doch das könnte sich ändern: "Die Zuschauerzahlen steigen" heißt es etwa vom Sprecher der "Westside Extreme Wrestling" (WXW), größter Veranstalter von Wrestling-Kämpfen in ganz Deutschland.

Was sich ebenfalls vielleicht bald ändern wird, ist der Beziehungsstatus der Alpha Female aus Bisingen. Wird sie in der RTL-Flirtshow (siehe Info) ihren Mann fürs Leben treffen?

Die neue Staffel der Flirtshow Take Me Out startet am am Samstagabend, 5. Januar, um 22.30 Uhr RTL und umfasst acht Episoden.