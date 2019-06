Bisingen Jazzy Gabert auf Tour mit Udo Lindenberg

Udo sei ja ohnehin ein Wrestling-Fan. Autogramme tauschen die beiden Stars nicht aus: "Ich bin nicht der Autogramme-Sammler", sagt Jazzy nüchtern. Alles andere als nüchtern soll ihr Outfit sein: "Ich zeige viel Popo."

Damit will sie zeigen: Auch Frauen, die stämmiger sind, müssen sich nicht für ihr Äußeres schämen. Gabert: "Natürlich falle ich damit neben den ganzen Models auf." Doch mit dem Im-Mittelpunkt-Stehen hat die 37-Jährige Bisingerin sowieso keine Probleme.

Das müssten doch beste Voraussetzungen für Profi-Wrestlerin sein, in der neuen Branche Fuß zu fassen. Die Antwort am Telefon folgt prompt: "Ich wollte schon immer etwas in diesem Bereich machen. Wenn mich jemand dafür haben wollte, würde ich es gerne machen." Als Fernseh-Schauspielerin könnte sie sich gut vorstellen.

Schon am Freitag wird Jazzy mit Udo in Köln auftreten. Auch nach Stuttgart kommt die Paniktour mit der Profi-Wrestlerin Anfang Juli. Karten dafür dürfte es aber nicht mehr geben. Dann brauchen ihre Fans wohl noch etwas Geduld. Vielleicht erspähen sie Jazzy ja auch mal während des Alltags in Bisingen.