Der Jahrgang 1943 aus Bisingen und Teilgemeinden hat seinen 75. Geburtstag mit einer Reise in das Land Tirol gefeiert. Nach einem zünftigen Frühstück in Ochsenhausen ging es nach Füssen, nach einer geführten Stadtbesichtigung dann weiter an den Lechfall. Bei einem Hüttenabend mit Musik und Tanz wurde im Hotel in Berwang-Rinnen der Geburtstag gefeiert. Nach dem Frühstück war eine Schifffahrt auf den Plansee zum Heiterwanger See angesagt. Nach der Rückfahrt über Reutte, dem Tannheimer Tal, Sonthofen und Oberstaufen ging es am Bodensee vorbei und dann noch zum gemütlichen Abschluss nach Schömberg. Foto: privat