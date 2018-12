Glasfaser, eine gute Anbindung an die B 27 und ein Grundstück, das vom Zuschnitt her optimal ist – aus diesen Gründen hat sich das Unternehmen "Internationale Zoll-Dienstleistungen" (iZD) entschlossen, aus Haigerloch weg und in das Gewerbegebiet Bisingen-Nord zu ziehen. Dort wird nun ein viergeschossiges Verwaltungsgebäude mit Tiefgarage neu gebaut. Der bisherige Firmenstandort sei ohnehin zu klein gewesen, teilten die iZD-Geschäftsführer Gerd und Claudia Strobel mit. Am Mittwoch fand der offizielle Spatenstich statt. Auf dem Foto von links: Bauleiter Claus Sinzker, Architekt Thomas Link, Ernst Berger von der Baufirma Berger, Claudia und Gerd Strobel, Bisingens Bürgermeister Roman Waizenegger und Joachim Kalmbach von der Volksbank Hohenzollern-Balingen. Foto: Frank