Bisingen Informationen für Neubürger und Touristen

Alle Ortsteile werden vorgestellt

Mit aktuellem und prägnantem Bildmaterial sowie einigen Daten werden die Ortsteile vorgestellt. Ebenso die sieben Rundwege, welche zum Wandern in freier Natur einladen. Auch gibt es Informationen zur Fasnet in Bisingen und zur seit 1990 bestehenden Partnerschaft mit der Gemeinde Lenzing am Attersee in Österreich.

Speziell für Neubürger gibt es eine "Checkliste", was nach dem Umzug alles erledigt werden muss, mit den wichtigsten Kontaktdaten und Informationen zu kirchlichen Angeboten. Finanziert werden soll die Broschüre durch Anzeigen. Wenn sie fertiggestellt ist, wird sie im Bürgerbüro ausliegen.