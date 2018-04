Bisingen In den Glauben vertrauen

Die jungen Konfirmanden zogen mit Pfarrer Ulrich Günther zum Orgelvorspiel in das gefüllte Gotteshaus ein. Eröffnet wurde der feierliche Gottesdienst mit dem Gemeindelied "Lobe den Herren". Im Anschluss sprachen Konfirmanden und Kirchenbesucher ein Gebet und das Glaubensbekenntnis. Mit passender musikalischer Literatur verschönerte der Gospelchor unter Leitung von Jörg Sommer diesen Festtag.

Pfarrer Günther appellierte in seiner Predigt, auf den Herrn und den Glauben zu vertrauen und stellte die Glaubensfrage an die Konfirmanden. Auf Sie gaben die Konfirmanden zur Antwort: "Ja, mit Gottes Hilfe". Die Einsegnung oblag dem Pfarrer selbst, während seitens des Kirchengemeinderates Monika Schramm und Stefan Tauber an die Konfirmanden die Denksprüche aussprachen und übergaben. Als Delegierte des Kirchengemeinderates war es ebenso Monika Schramm, die ein Grußwort sprach.

Nach dem Gemeindelied "Nun danket alle Gott", dem erteiltem Segen und zum Orgelnachspiel von Jörg Sommer zogen die Konfirmierten aus dem Gotteshaus hinaus, wo sie auch schon die ersten Glückwünsche zu ihrer Konfirmation entgegen nehmen durften.