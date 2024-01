Bei einem Feuer in Bisingen ist am Samstagvormittag hocher Schaden entstanden. Der Dachstuhl des Wohnhauses brannte aus, körperlich verletzt wurde offenbar niemand.

Ein Feuer im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in Bisingen (Zollernalbkreis) hat nach ersten Schätzungen einen Schaden von mindestens 300 000 Euro hinterlassen.

Die Bewohner verließen das Haus in der Albstraße am Samstag rechtzeitig selbstständig, teilte die Polizei mit. Einer der Bewohner hatte am Vormittag gegen 11.15 Uhr einen lauten Knall gehört sowie Rauch und Stichflammen in einem Zimmer im Dachgeschoss bemerkt. Der Dachstuhl brannte aus. Das Haus ist vorerst laut Angaben der Polizei nicht bewohnbar. Die Betroffenen waren nach Angaben eines Sprechers kurzfristig bei Nachbarn untergekommen. Zur Ursache des Brandes laufen die Ermittlungen noch.