Bisingen "Ich schlage dein Gesicht kaputt!"

Zudem beschuldigte die Frau den Bisinger, er habe sensible Fotos und Daten von ihrem Smartphone entwendet, teilweise im Internet veröffentlicht und bei Ebay Waren im Wert von 2500 Euro über ihren Account bestellt.

Nach eigenen Angaben lebte die 29-Jährige über Monate hinweg in ständiger Angst, mied es nach Einbruch der Dunkelheit das Haus zu verlassen und wohnte einige Zeit bei ihrer Mutter.

Die Situation wirkte sich auf die junge Frau körperlich dermaßen verheerend aus, dass sie zeitweise nicht einmal mehr in der Lage war, ihr Kind zu stillen. Aus Angst hält sie lange Zeit still, doch ihre Lage wird zusehends unerträglicher – bis sie sich an die Polizei wendet.

Anfang 2018 verbot das Amtsgericht dem Mann, sich seiner Ex-Freundin zu nähern oder Kontakt aufzunehmen. Ein halbes Jahr später gingen erneut Drohschreiben bei der Frau ein; auch noch wenige Tage vor dem aktuellen Gerichtstermin.

Der Angeklagte wirkte während der Verhandlung schmallippig und in sich versunken. Über seinen Anwalt ließ er verlesen, dass er die Whatsapp-Nachrichten geschrieben habe, die restlichen Anschuldigungen jedoch abstreite. Nach intensiver Befragung der Geschädigten zogen sich der Vorsitzende Richter, Staatsanwaltschaft und Verteidigung zu einem nicht-öffentlichen Verständigungsgespräch zurück. Der Richter hatte signalisiert, dass die Beweislage eher ungünstig für den Angeklagten zu bewerten sei. Nach der Beratung mit seinem Mandanten, ließ der Verteidiger verlauten, dass der Mann sich nun doch schuldig bekenne. Er räume ein, sämtliche Beleidigungen, in sämtlichen Nachrichten und auf sämtlichen Plattformen – so wie in der Anklageschrift ausführlich aufgeführt – verfasst zu haben.

Er bestreite aber weiterhin die Bestellungen auf Ebay. Bevor das Gericht sich zur Urteilsfindung zurückzog, hatte der Bisinger Angeklagte das letzte Wort: Der Mann murmelte eine Entschuldigung; es tue ihm Leid. Die Geschädigte hatte den Saal zu diesem Zeitpunkt allerdings schon verlassen.

Entschuldigung des Angeklagten mindert seine Strafe

Für die Staatsanwaltschaft war das Geständnis, welches durch die Aussagen der Frau untermauert wurden, aussagekräftig genug, um eine Haftstrafe von einem Jahr und sieben Monaten zu fordern.

Das Gericht folgte in seinem Urteil diesem Strafmaß, setzte die Strafe jedoch auf Bewährung aus und verurteilte den Mann zur Zahlung einer Geldstrafe von 3000 Euro an die Bruderhausdiakonie in Hechingen. Die späte Entschuldigung habe strafmildernden Einfluss gehabt, so der Richter. Er appelliert: "Ich hoffe, das ist Ihnen jetzt eine Warnung. Ändern Sie ihr Verhalten!"

Drohungen und Beschimpfungen virtuell über Whatsapp und auf Internetseiten? Das ist keine Seltenheit. Das zeigt eine Studie vom "Bündnis gegen Cybermobbing", die Bereits Mitte September 2018 veröffentlicht worden ist. Rund zehn Prozent der Befragten geben demnach an, Diffamierungen, Nötigungen, Beleidigungen oder Belästigungen im Netzt schon ausgesetzt gewesen sein. Befragt wurden für die repräsentative Studie 4000 Personen (2000 in Deutschland, 1000 in Österreich und 1001 in der Schweiz), die zum Zeitpunkt der Befragung älter als 18 Jahre waren.