Bisingen "Ich habe gemerkt: Das ist mein Ding"

Bisingen. Er dreht in Monaco, den Niederlanden, Marokko, Spanien, der Türkei – und vor zwei Wochen in Bisingen beim Bahnhof. Matthias Slomkowski koordiniert die zahlreichen Statisten und sagt, wie die Autos zu stehen haben, um seinen Bruder, den Bisinger Rapper Patrick Slomkowski vor dieser Kulisse für ein Musikvideo in Szene zu setzen. Ein Freundschaftsdienst.

Beruflich hat sich der 22-Jährige auf Musikvideos für deutschlandweit bekannte Rap-Größen wie "Fler" spezialisiert. Eine Nische, in der der Bisinger erfolgreich ist – und noch erfolgreicher werden will. "Talent ist wichtig, aber es gehört auch viel Fleiß dazu", sagt er bei einem Interview-Termin in Bisingen nüchtern. Erfolg falle schließlich nicht vom Himmel. Von sich selbst sagt er, er habe den Ehrgeiz, es immer besser zu machen. Wie Matthias auf diesen Beruf gekommen ist?

Damals stolz auf viele Klicks, aber kein Vergleich mehr zu heute