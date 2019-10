Bisingen Hohenzollerntag zeigt Burg von neuer Seite

Die Burg Hohenzollern ist nur einer unter mehreren Orten, die von der Geschichte der etwa 1000jährigen Dynastie des Herrschergeschlechts der Hohenzollern erzählen. Nun haben sich 24 davon in dem Netzwerk "Hohenzollern-Orte" zusammengeschlossen, um sich gegenseitig auszutauschen.

Auf die Idee zu dem Netzwerk kam Anja Hoppe, Leiterin des Burgbetriebs Hohenzollern, als sich Uta Pieret, zuständig für die Cadolzburg in Franken, bei ihr meldete, um ein Kennenlernen auf der Burg zu vereinbaren. "Da dachte ich mir, da sind ganz viele Menschen, die auch viel über unsere Geschichte wissen", erzählt Hoppe. Gemeinsam mit Prinz Georg Friedrich von Preußen startete sie das Netzwerk "Hohenzollern-Orte", dem sich bereits 24 Standorte angeschlossen haben – und die sind auf ganz Deutschland verteilt, denn schließlich bestimmte das Herrschaftsgeschlecht etwa 1000 Jahre lang die Geschichte Deutschlands mit.

Ihr Ziel ist es, das ihnen vertraute Erbe für Besucher erlebbar zu machen und zu zeigen, wie die Orte geschichtlich miteinander verknüpt sind – sogar über Landesgrenzen hinaus. "Wir leben heute in einer Zeit, in der der europäische Gedanke immer wieder infrage gestellt wird", so der Prinz, der sich freut, einen Beitrag dazu zu leisten, die gemeinsame europäische Geschichte und das Kulturerbe für die Menschen erfahrbar machen zu können – es gibt bereits Orte aus dem europäischen Ausland, die dem Netzwerk beitreten wollen.