Bisingen Hobbybäcker Steffen Kunz verrät seine Tricks

In unserem Video zeigt Kunz einzelne Arbeitsschritte, die er braucht, um eine "Spinnentorte" zu backen. Seine Freunde, Bekannten und Kollegen "drehen gerade alle durch", erzählt er dabei lachend. Viele backten nach, was er im Fernsehen vorgemacht hat und seien über das, was in der Sendung passiert, "besser informiert" als er.