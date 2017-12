Bisingen Heimatverein bringt auch für 2018 einen Kalender auf den Markt

In den Aufnahmen ist das gesellschaftliche und kulturelle Leben der Gesamtgemeinde dokumentiert. Ein Foto zeigt beispielsweise einen Seniorennachmittag in den 80er-Jahren, bei dem schon Heinz Marquart auf dem Schifferklavier musiziert. Verewigt sind außerdem markante Bisinger Persönlichkeiten, die fünfte Jahreszeit, oder die Zeiten, als entlang der Steinhofenerstraße der Totenbach noch offen bis nach Steinhofen verlief und die Häuser nur über Brücken erreichbar waren. Und wer erinnert sich noch an Geschäfts-, Wohn- und Ökonomiegebäude, die vor Jahren und Jahrzehnten der Spitzhacke zum Opfer fielen? etwa der Tangorassler, Fahrrad-Stauß und das Reinhardta-Haus. Das 40-jährige Jubiläum der Feuerwehr Wessingen, das Gasthaus Adler in Zimmern mit seiner über 120-jährigen Geschichte, die Glockenweihe 1950 in Steinhofen und eine im Jahre 1905 in Thanheim beschriebene Postkarte bereichern den Kalender.

